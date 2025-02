23 februari 2025

Jongen (13) zwaargewond na steekpartij in Schiedam, verdachte (13) opgepakt

Bij een steekpartij aan de Fjorddal in Schiedam is zondagmiddag rond 17.20 een 13-jarige jongen uit Schiedam zwaargewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een 13-jarige jongen uit Schiedam aangehouden op verdenking van betrokkenheid.