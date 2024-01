Rotterdam: rapper Rabby Racks doodgeschoten in woning (UPDATE2)

Connect on Linked in

In Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag Barry Inees (34) doodgeschoten. De politie ging na een melding even na 01.00 een woning binnen in de Lafontainestraat in Rotterdam-Zuid. Daar werd een overleden man met een schotwond aangetroffen. Inees was al eerder doelwit van moordpogingen.

Inees werd in een woning aan de Lafontainestraat in Rotterdam-Zuid gevonden met een schotwond. Het vuurwapen lag vlakbij het slachtoffer. Twee mensen zijn overgebracht naar het politiebureau, maar zijn voor zover bekend niet aangehouden. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf en zei zaterdag rekening te houden met meerdere scenario’s. Ook zelfdoding is volgens de politie mogelijk.

SFB

Barry Inees stond in de hiphopscene bekend als rapper Rabby Racks, maar was ook oprichter en manager van de populaire rapgroep SFB uit Den Haag, die miljoenen streams en views scoorde met nummers als o.a. Lovely Body, Investeren In De Liefde en Way It Goes.

In het boek Straight Outta Crime staat dat Inees mee deelt in het succes van SFB, maar nadat de criminele inlichtingendienst van de politie een tip krijgt dat hij zijn rapgroep financiert met crimineel geld, pakt de politie hem eind 2014 op. Ook tv-programma Opgelicht?! besteedt aandacht aan de zaak.

Witwassen

In 2015 wordt Inees veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens witwassen en fraude met bankpassen en creditcards. Daarnaast moet hij een bedrag van 175.000 euro terugbetalen dat hij verdiende met zijn oplichtingspraktijken.

Eris

Barry Inees was verdachte in het liquidatieproces Eris, maar werd daarin uiteindelijk vrijgelaten en niet verder vervolgd. Hij was ervan verdacht te hebben meegedaan aan het voorbereiden van een niet uitgevoerde moordaanslag op Inchomar Balentien, die overigens in 2019 alsnog is vermoord. De recherche dacht dat het plan was dat Inees Balentien naar een bepaalde plek zou lokken.

Liquidatiepoging

Rabby Racks wist al veel langer dat zijn leven gevaar liep. Hij was zelf eerder doelwit van een moordpoging. In 2011 was hij betrokken bij een schietpartij in Delft. Daarbij werd hij in een flat ingesloten en bedreigd door twee mannen met bivakmutsen op. Een van de mannen, een 25-jarige Rotterdammer, schiet tijdens een achtervolging door de flatportiek vier keer op I., waarvan één kogel zijn jas raakt. Hij ontkomt en blijft ongedeerd. Een tweede slachtoffer – een buurjongen van Inees – wordt tijdens een nieuwe achtervolging een aantal keren in zijn buik geschoten, maar overleeft het incident eveneens.

Barry Inees wordt opgepakt, maar komt snel vrij omdat hij slachtoffer is. Het OM eist tegen de twee verdachten van de schietpartij zes en veertien jaar cel.

‘Gratis meegenomen’

Inees noemde het ‘een wonder’ dat hij ongeschonden uit de strijd kwam. Op de vraag of de schietpartij zijn kijk op het leven veranderd heeft, omdat het zijn laatste dag had kunnen zijn, zegt hij in een interview met platform The Trap: ‘Veel mensen zeggen dat ik maling heb aan veel dingen en ik heb zoiets van: als ik toch al dood had kunnen zijn, wat kan me nu nog gebeuren? Elke dag die ik nu extra pak is gratis meegenomen. Veel mensen zeggen dat ik gek ben dat ik zo denk, maar zo zie ik het gewoon, snap je wat ik bedoel? Ik deins voor niemand terug, iedereen is van vlees en bloed. Dingen gebeuren; of je komt er, of je komt er niet, weet je. Zo is mijn denkwijze gewoon.’

MDMA en geweldsincidenten

In maart 2020 wordt Rabby Racks door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot zeven maanden cel voor het bezit van bijna twee kilo MDMA in een woning in Delft.

Het AD schrijft dat Inees in mei 2022 ook al gewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam-West waarbij hij vanuit een auto door vier mannen zou zijn beschoten.

In december 2022 verschenen beelden op sociale media van een zeer zware mishandeling waarvan Inees slachtoffer was. Hij werd toen op straat door meerdere mannen afgetuigd met honkbalknuppels. Volgens bronnen zou Inees al enige tijd zijn afgeperst.

Reacties

SFB’s platenlabel TopNotch heeft op Instagram gereageerd op het nieuws van het overlijden van Rabby Racks: ‘Zeer geschokt en met een zwaar hart wensen we familie en vrienden veel kracht met het verwerken van dit verlies.’

Rapgroep SFB reageert geschokt op het nieuws. Op sociale media schrijft SFB: ‘Het is met groot verdriet dat we het overlijden van onze geliefde Rabby Racks aankondigen. We zijn enorm geschrokken en in diepe rouw. Zijn familie en vrienden zijn er kapot van en vragen om privacy in deze moeilijke tijd.’