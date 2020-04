1.500 kilo cocaïne in Spaans appartement (VIDEO)

Connect on Linked in

In een appartement in San Pedro Alcántara bij Marbella heeft de Spaanse politie vorige week 1,5 ton cocaïne aangetroffen. Er zijn vijf mensen aangehouden. Over hun nationaliteit is niets bekend gemaakt.

Parkeergarage

De vijf waren in het appartement aanwezig, volgens de politie om de drugs te bewaken. Het onderzoek naar de zaak is eind 2019 begonnen nadat de politie een groep mensen met antecedenten voor drugshandel in de gaten begon te houden. De politie begon hen in de gaten te houden en ontdekte dat er pakketten in en uit auto’s werden gehaald in de gemeenschappelijke parkeergarage onder het appartement.

Verborgen ruimte

In één van de auto’s zat een professioneel ingebouwde verborgen ruimte die met een elektrisch systeem kon worden geopend. Daarin was ruimte om 80 kilo cocaïne op te slaan.

Toen de agenten het appartement binnenvielen was een deel van de cocaïneblokken nog ingepakt in jute zakken, die nog nat waren. Volgens de politie duidt dit erop dat de drugs recent over zee waren aangevoerd. Er zijn een bestelauto en twee andere auto’s in beslag genomen, naast telefoons, computerapparatuur en een vuurwapen.