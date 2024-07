Leiders Sinaloa-kartel opgepakt in VS

Connect on Linked in

In de Verenigde Staten zijn donderdag twee leiders van het Mexicaanse Sinaloa-kartel opgepakt. Het gaat om drugsbaron Ismael “El Mayo” Zambada (76), een van de oprichters van het kartel, en Joaquín Guzmán Lopéz (38), een van de vier zonen van Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Grootschalige drugssmokkel

De twee kopstukken werden aangehouden in El Paso, Texas, vlak nadat ze in een privévliegtuig waren geland. Dat heeft de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland in een verklaring bekendgemaakt. Beiden worden verdacht van grootschalige drugssmokkel (o.a. cocaïne, methamfetamine en fentanyl) naar de VS.

Sinaloa-kartel

Zambada wordt al tientallen jaren beschouwd als een van de machtigste drugsbaronnen in Mexico, en zat nooit eerder vast. Zambada richtte het Sinaloa-kartel op samen met drugsbaron Joaquin “El Chapo” Guzmán, die in 2017 werd uitgeleverd aan de VS en een levenslange gevangenisstraf uitzit.

Fentanyl

Aanklagers in de Verenigde Staten hebben Zambada in februari beschuldigd van mensenhandel en samenzwering om fentanyl te maken en te distribueren. De VS had in oktober 2021 een beloning van 15 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die zou leiden tot zijn verblijfplaats en arrestatie.

Bankbiljetten

“El Mayo” was daarmee de narco met de hoogste beloning op zijn hoofd. Kort na de bekendmaking van de verdrievoudiging van het tipgeld verschenen er op grote schaal bankbiljetten van 1000 Mexicaanse pesos met de beeltenis van “El Mayo”. De biljetten werden vooral teruggevonden in de deelstaat Sinaloa.

In september 2023 werd Ovidio Guzmán, ook een zoon van “El Chapo”, door Mexico uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt verdacht van onder meer drugshandel en witwassen.