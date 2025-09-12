1.555 kilo hasj onderschept in vrachtauto bij Valencia

Mobiele telefoon De actie begon toen een verkeerspatrouille een vrachtwagenchauffeur ontdekte die aan het rijden was terwijl hij ondertussen gebruik maakte van zijn mobiele telefoon. Toen de verkeerspatrouille hem op de snelweg A-7 in Castellón dwong te stoppen, vluchtte hij en beging hij verschillende overtredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brachten.

Toen de agenten het voertuig inspecteerden, vonden ze een groot aantal zakken met pakketten hasj. In totaal is er 1.555 kilo hasj in beslag genomen.

De 45-jarige man wordt beschuldigd van een misdrijf tegen de volksgezondheid in verband met drugshandel en roekeloos rijden.