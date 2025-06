20 juni 2025

118 kilo coke tussen vis op Schiphol, voortvluchtige verdachte opgepakt in Guyana

De in Suriname gezochte drugsverdachte Raymond Alder (44), alias “Ray”, is woensdagavond aangehouden in Guyana. De in Guyana geboren Alder wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 118 kilo cocaïne via luchthaven Schiphol, die zat verstopt in een partij bevroren vis.