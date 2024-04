12 jaar cel en tbs voor doodschieten man in Katwijk

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag de 20-jarige Katwijker Sem V. tot 12 jaar en tbs veroordeeld voor het doodschieten van de 22-jarige Amir. De twee mannen kregen ruzie over een drugsschuld.

Schietincident

In de nacht van 21 mei 2023 ontmoetten de 20-jarige verdachte en het 22-jarige slachtoffer elkaar in Katwijk. Tijdens die ontmoeting is met een vuurwapen een schot gelost waardoor Amir in zijn lever werd geraakt. Daarna rende deze weg en is V. hem achterna gegaan met het wapen.

Na een achtervolging van zo’n tien minuten schoot de verdachte twee maal in het hoofd van het slachtoffer. Dat gebeurde midden op straat voor zijn eigen woning. Het slachtoffer heeft een week in coma in het ziekenhuis gelegen en is uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden.

Drugsschuld

Bij de politie verklaarde Sem V. later dat hij een ruzie had met Amir vanwege een openstaande drugsschuld. Amir verhoogde deze schuld steeds, omdat V. niet op tijd betaalde. In februari 2023 werd een raam van Sem V.’s huis ingegooid. Hij dacht dat Amir daarvoor verantwoordelijk was, of iemand die bij zijn groep hoorde.

Volgens V. werd hij in de nacht van 21 mei gebeld door het slachtoffer om af te spreken in een straat in Katwijk. Tijdens die ontmoeting zou Amir een vuurwapen op hem hebben gericht. Maar toen die werd afgeleid door het trillen van zijn telefoon, zou Sem V. het wapen hebben geprobeerd af te pakken. Bij de worsteling die ontstond, ging het vuurwapen af. Het slachtoffer zou zijn weggerend en V. kreeg het vuurwapen in handen. Van wat daarna is gebeurd, zegt de verdachte zich niets meer te kunnen herinneren.

Geen moord

Wat er precies tijdens de ontmoeting op 21 mei is gebeurd, kan de rechtbank ook niet vaststellen. Dat het zo is gegaan zoals V heeft verklaard, vindt ze niet onaannemelijk: ‘De verklaring van de verdachte vindt op meerdere punten steun in de onderzoeksbevindingen van de politie. Zo blijkt uit telefoongegevens dat het slachtoffer precies op het tijdstip van het eerste schot drie sms-berichten kreeg, wat overeen zou komen met het trillen van de telefoon waardoor het slachtoffer zou zijn afgeleid.’

Oog in oog

Uit de verklaring van de verdachte komt niet naar voren dat hij naar hij naar de ontmoeting is toegegaan met het plan om het slachtoffer te doden. ‘Dat hij daar mogelijk wel een motief voor had, is onvoldoende’, aldus de rechters in hun uitspraak. Op welk moment de verdachte heeft besloten dat hij het slachtoffer zou gaan doden, kan de rechtbank niet vaststellen.

Dat de verdachte ervoor heeft gekozen om het slachtoffer achterna te gaan met een vuurwapen, betekent volgens de rechters niet dat hij toen al had besloten dat hij het slachtoffer zou gaan doden. ‘Het is goed mogelijk dat de verdachte dat pas heeft besloten toen hij na de achtervolging oog in oog kwam te staan met het slachtoffer en vervolgens handelde in een opwelling. Dat betekent dat de rechtbank ook niet kan vaststellen dat de verdachte heeft kunnen nadenken over de gevolgen van zijn voornemen, wat vereist is voor voorbedachte raad. Daarom is van moord geen sprake.’

Doodslag

Wel veroordeelt de rechtbank de verdachte voor doodslag. ‘De verdachte heeft het slachtoffer twee keer in zijn hoofd geschoten en hem in levensbedreigende toestand achtergelaten. Hij heeft vervolgens geprobeerd zijn sporen te wissen. Hij heeft het wapen, de telefoons van het slachtoffer en zijn eigen telefoons weggegooid of verstopt. Daarna dook de verdachte gedurende anderhalve week onder op verschillende locaties terwijl hij wist dat de politie naar hem op zoek was.’

De verdachte heeft de nabestaanden ook onherstelbaar leed aangedaan. ‘Het handelen van de verdachte heeft in Katwijk veel teweeggebracht en tot gevoelens van boosheid, angst en onveiligheid geleid. De rechtbank vindt een gevangenisstraf van 12 jaar passend.’

Stoornissen

Een psychiater en een psycholoog stelden vast dat de verdachte tijdens zijn daad te maken had met persoonlijkheidsproblematiek en stoornissen. De kans op herhaling zou zonder behandeling aanwezig zijn. De rechtbank legt daarom naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging op. Sem V. moet de moeder, vader en neef van het slachtoffer schadevergoedingen betalen, van respectievelijk 11.000, 20.000 en 17.500 euro.