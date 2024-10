1,2 miljoen aan ketamine gepakt bij inval in woning en boot Brielle

Op 3 september 2024 is er een onderzoek ingesteld in Brielle, naar aanleiding van een bewoner die verdacht wordt van drugshandel. Het onderzoek resulteerde in een doorzoeking onder leiding van de rechter-commissaris. Tijdens de doorzoeking werd in de woning en in een boot van de verdachte ruim 35 kilo ketamine met een straatwaarde van 1,2 miljoen euro aangetroffen. Ook werden andere synthetische drugs gevonden.



Naast de drugs zijn ook enkele zeer waardevolle goederen, waaronder een speedboot in beslag genomen.



De verdachte moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechter, meldt de politie Haringvliet op Instagram.