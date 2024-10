120 nieuwe aanklachten tegen P. Diddy, ‘25 slachtoffers minderjarig’ (VIDEO)

Volgende maand worden 120 individuele rechtszaken tegen Combs aangespannen, maakte advocaat Tony Buzbee namens de aanklagers dinsdag bekend. De 120 nieuwe mensen zouden 60 mannen en 60 vrouwen zijn. Van de vermeende slachtoffers die de advocaat en zijn team bijstaan, waren er 25 minderjarig toen het seksueel misbruik zou hebben plaatsgevonden. Tijdens een persconferentie in Houston zei Buzbee: ‘Het grootste geheim in de entertainmentindustrie, dat eigenlijk helemaal geen geheim was, is eindelijk onthuld. De stilte is nu doorbroken.’



Hiphopmagnaat Sean Combs werd op 17 september opgepakt in een hotel in New York, op verdenking van mensenhandel, het dwingen tot seksuele handelingen en het runnen van een criminele organisatie. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen.

‘Hel op aarde’

Diddy zit sindsdien vast in de gevangenis Metropolitan Detention Center in Brooklyn (New York), dat ook wel bekend staat als de “hel op aarde”. De gevangenis is berucht om slechte levensomstandigheden, personeelstekorten, geweld door gevangenen, onvoldoende medische zorg en stroomuitval. Afgelopen zomer vielen bij geweldsincidenten in de gevangenis twee doden. Eén gedetineerde werd doodgestoken, een ander overleed na een fatale vechtpartij.

In Metropolitan Detention Center zaten onder meer zanger R. Kelly en de Britse socialite Ghislaine Maxwell vast. Inmiddels zitten de gevallen cryptobaas Sam Bankman-Fried en Sinaloa-drugsbaas Ismael “El Mayo” Zambada García er vast.

‘Seksueel roofdier’

Slachtoffers van Sean Combs omschrijven hem als een “gewelddadig seksueel roofdier” die tijdens zogenaamde “Freak Off-feesten” meerdaagse orgiën organiseerde, waarbij grote hoeveelheden drank en drugs werden gebruikt. Tijdens langdurige feesten zou Combs in geheime kamers in zijn villa’s met verborgen camera’s aan de lopende band seksvideo’s hebben gemaakt van zijn gedrogeerde slachtoffers. Veel van de vermeende slachtoffers timmerden aan hun muziekcarrière toen ze werden uitgenodigd voor een van de feesten van Combs.

Tegen Combs loopt sinds 2023 een aantal civiele rechtszaken, waaronder beschuldigingen dat hij een minderjarig meisje heeft verkracht en heeft geprobeerd een producer te “groomen” en hem te dwingen seks te hebben met een andere man. Ook wordt de rapper verdacht van de mishandeling van zijn ex-vriendin Casandra “Cassie” Ventura.

Combs moet op 9 oktober voor de rechter verschijnen.