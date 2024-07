13- en 15-jarige trokken spoor van zeer ernstig geweld: één dodelijk slachtoffer

Print This Post

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft tegen twee jongens van 14 en 16 jaar de maximale jeugddetentie van één jaar geëist en zogenaamde jeugd-tbs. De officier van justitie verdenkt de twee van doodslag, poging tot moord en vijf (pogingen tot) straatroven. Dat zou binnen één week zijn gebeurd in Amsterdam-Noord en Tilburg, in augustus vorig jaar toen de jongens 13 en 15 jaar oud waren.

Stoeptegel

Het meest ernstige feit speelde zich af in de nacht van 26 op 27 augustus 2023. Gealarmeerde politieagenten vonden op het NDSM-Plein in Amsterdam-Noord een gewonde man. Hij lag op zijn buik met een stoeptegel van bijna twintig kilo op zijn hoofd, naast hem lagen twee stenen. Het 42-jarige slachtoffer leefde nog, maar hij overleed op 1 september 2023 in het ziekenhuis alsnog.

Getuigenverklaringen

De politie kwam beide jongens snel op het spoor door getuigenverklaringen en camerabeelden. Volgens het OM was de oudste verdachte de hele tijd bij het geweldsincident in de nacht aanwezig.

Hij heeft zich niet aan het geweld onttrokken toen de jongste verdachte de man met een steen op zijn voorhoofd sloeg en een stoeptegel op zijn hoofd gooide. Eerder gooide hij een steen naar het slachtoffer waardoor die was gevallen.

Slapende man geschopt

De 14-jarige verdachte zou een dag later vlak bij het station in Tilburg een slapende dakloze man met een aanloop hard tegen zijn hoofd hebben geschopt. De 16-jarige verdachte filmde het voorval en volgens het Openbaar Ministerie was dit geweld tegen de man een afgesproken actie.

De jongste verdachte heeft bekend de trap te hebben gegeven. Volgens hem was het de medeverdachte die met het idee kwam de slapende man tegen het hoofd te schoppen. Hij zou er wiet voor krijgen. Het slachtoffer heeft aan de trap zwaar en blijvend letsel overgehouden, waaronder een fractuur aan de jukboog, aangezichtsverlamming en meervoudig tandletsel. Omdat er geen sprake lijkt te zijn van een vooropgezet plan de man te doden, kwalificeert het Openbaar Ministerie de gewelddadige actie als een poging tot doodslag.

Straatroven

Op hetzelfde station zou de 14-jarige verdachte op 28 augustus een vrouw met een mes hebben bedreigd en gedwongen haar spullen en geld af te geven. Hij probeert de telefoon uit haar hand te trekken, maar ondanks een val op de grond weet zij te ontkomen.

Een dag eerder werd ook een poging gedaan een vrouw te beroven. Ditmaal op het NDSM-terrein in Amsterdam. Een vrouw wordt hard tegen haar fiets getrapt, valt en de jongen probeert haar te beroven.

Op 22 augustus is rond 05.00 een vrouw die op de pont naar Amsterdam Centraal wachtte door een groep jongens beroofd van haar telefoon en ongeveer 150 euro.

De nacht vóór de doodslag op het NDSM-Plein zouden de twee jongens samen nog twee jonge vrouwen hebben beroofd op het NDSM-terrein, beide vrouwen werden van de fiets getrapt en één van hen is met een mes bedreigd.