14 jaar cel voor moordpoging in Rotterdam waarbij slachtoffer blijvend verlamd raakte

(Beeld: Media-TV)

Het slachtoffer werd op 19 augustus 2024 vanaf zijn fiets neergeschoten aan de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde. Het zwaargewonde slachtoffer werd door ambulancepersoneel gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De politie verspreidde aanvankelijk een bericht via Burgernet waarnaar werd uitgekeken naar een donkergetinte jongen van ongeveer 15 jaar.

Bekentenis

De schutter bleek echter twee keer zo oud en werd enkele dagen later aangehouden. Het ging om de 30-jarige Gurswin P. zonder vaste woon- of verblijfplaats. De op Curaçao geboren P. bekende volgens Rijnmond twee weken geleden dat hij de schutter was. P. is eerder veroordeeld voor drugshandel en poging doodslag.

Gurswin P. vertelde in de rechtbank dat het slachtoffer een dag eerder op hem zou zijn ingereden en dat hij hem op 19 augustus toevallig tegen kwam. ‘Ik schrok heel erg, was boos, trok mijn pistool en rende weg.’ Het vuurwapen had hij volgens Rijnmond bij zich omdat hij naar eigen zeggen net bij een klant was geweest voor drugs en dan voor zijn veiligheid altijd een wapen draagt.

Ook het slachtoffer zat in de drugsscene en mogelijk hadden de twee al langere tijd ruzie over drugshandel.

Het inmiddels 28-jarige slachtoffer raakte blijvend verlamd door een dwarslaesie.

Naast veertien jaar cel moet P. een schadevergoeding van 350.000 euro betalen aan het slachtoffer.