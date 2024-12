14 december 2024

15- en 16-jarigen opgepakt op Rotterdams haventerrein

Bij acties door politie en douane zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeven vermoedelijke uithalers aangehouden in de Rotterdamse Waalhaven. Er waren meerdere incidenten in het gebied. Twee van de verdachten van pogingen van uithalen van cocaïne uit containers zijn minderjarig.