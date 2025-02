15 jaar cel geëist tegen man en vrouw voor moord met hamer in Den Bosch

door Joost van der Wegen

Beeld: politie bezig met onderzoek voor het huis waar de moord op Maikel Kievits plaatsvond.

Aangeven

Bij de politie komt op zondag 3 september 2023 een melding binnen van een man die zich wil aangeven omdat hij iemand om het leven zou hebben gebracht. Eenmaal ter plaatse verklaart de man direct dat hij het hoofd van het slachtoffer, die tijdelijk in de woning verblijft, met een hamer ingeslagen heeft.

Ook de partner van het slachtoffer, de 58-jarige Nicole S., is op dat moment in de woning aanwezig. In bed wordt het slachtoffer ernstig mishandeld aangetroffen, hij blijkt al overleden te zijn, aldus justitie.

“Zal ik hem van kant maken?”, zou hij haar hebben gevraagd in de keuken van de woning. ”Ja, doe maar”, zou zij hebben gezegd. De 51-jarige Alex de V. zou naar de slaapkamer zijn gegaan waar hij volgens de officier ‘buitensporig veel geweld’ heeft gebruikt.

Verklaringen

Ook uit politieonderzoek, dat bestaat uit sporenonderzoek, getuigenverklaringen en telefoongesprekken, blijkt dat De V. het het 46-jarige slachtoffer met een hamer om het leven heeft gebracht.

De verklaringen rondom het incident lopen uit elkaar, aldus het OM: “In eerste instantie verklaren zowel De V. als Nicole S. dat het slachtoffer hen aangevallen zou hebben. Later verklaart S. dat het slachtoffer in bed lag, dat de mannelijke verdachte voorgesteld zou hebben om hem te doden, en dat zij daar vervolgens toestemming voor zou hebben gegeven.”

Op de uitkijk

In het requisitoir besteedde de officier van justitie ruim aandacht aan de vraag of de vrouw medeplichtig is aan de dood van haar partner. Naar oordeel van het OM kan uit de feiten worden afgeleid dat de vrouw niet alleen nalatig is geweest, maar dat zij betrokken is geweest bij de dood door daar toestemming voor te geven. De officier van justitie: “Haar rol laat zich wat mij betreft eerder vergelijken met de medeplichtige die op de uitkijk staat en daarmee de omstandigheid creëert dat de dader ongestoord zijn gang kan gaan, dan met de aan de grond genagelde omstander die niet in de bres springt voor iemand die wordt aangevallen.”

De officier concludeert: ”Verdachte stond niet op de uitkijk, maar maakte wel mogelijk dat de dader ongestoord een levensdelict kon plegen in haar woning.”

“Ik zat onder de drugs”, zei S. toen de rechter vroeg of zij kon overzien wat er zou gebeuren.

Eis

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de twee verdachten dat ze het slachtoffer ‘op gruwelijke wijze’ om het leven hebben gebracht. “Dat terwijl hij weerloos op bed lag en op geen enkele manier een bedreiging vormde.”

Het OM leidt uit het onderzoek af dat zowel de man als vrouw verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Alex de V. fungeerde als een soort beveiliger, voor de aanloop van drugsdealers en dakloze gebruikers in het huis. Daarover maakte Kievits zich boos.

Het OM eist een gevangenisstraf van 15 jaar tegen de Alex de V., en Tbs met dwangverpleging. Tegen Nicole S. eist het OM een gevangenisstraf van 40 maanden.

De rechter doet over twee weken uitspraak.