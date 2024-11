15 jaar cel voor voortvluchtige Antwerpse cocaïnebaron Youssef Ben Azza

Sky ECC Youssef Ben Azza, alias Benz, Monte Christo of Elite Turbo, zou volgens de aanklager zijn criminele organisatie vanuit de Verenigde Arabische Emiraten hebben aangestuurd en jarenlang onder de radar hebben geopereerd. Hij zou miljoenen per maand hebben verdiend met grootschalige cocaïnehandel. Dat blijkt volgens de rechtbank uit gekraakte Sky ECC-berichten, waarop foto’s te zien zijn van enorme hoeveelheden cash geld (zogenaamde money drops van miljoenen euro’s per keer).

‘Hoog Netflix-gehalte’

De aanklager zei vorige maand op zitting over de zaak: ‘Een van de meest tot de verbeelding sprekende dossiers die voortkomen uit de kraak van Sky ECC. Met een hoog Netflix-gehalte.’ Over de sleutelrol van Ben Azza: ‘Hij is in korte tijd uitgegroeid tot drugsbaron die tot de absolute top van de cocaïnehandel gerekend mag worden.’

(Schoon)broers

Ben Azza zou een goed gecoördineerd netwerk van vertrouwelingen om zich heen hebben verzameld, waaronder enkele broers en schoonbroers. Ieder had een duidelijke rol. Ben Azza onderhield contacten in Zuid-Amerika, maar coördineerde ook activiteiten in Antwerpen. Zijn handlangers fixten uithalers en zorgden voor loodsen in Beveren en Brecht. Anderen zorgden voor een netwerk van opslagplaatsen, waar partijen cocaïne veilig werden gestasht. Ook voor huurcontracten en financiële administratie werd gezorgd.

Kaai 869

Het drugsnetwerk organiseerde zes geslaagde drugstransporten in 2020: het begint met 650 en 250 kilo, maar daarna volgen al snel transporten van 2.500 kilo, 1.000 kilo en een megapartij van 10.000 kilo. Alle zes transporten kwamen binnen via kaai 869 in de Antwerpse haven, zo schrijft de Gazet. Hoewel alle transporten succesvol waren, ging het toch één keer bijna mis. Na een succesvolle uithaling worden enkele drugskoeriers van de groep geript door Nederlandse Marokkanen die zeventien blokken coke stelen. Daarop besluit Ben Azza dat zijn “soldaten” tegenwoordig bewapend op pad gaan.

Het parket had tegen Youssef Ben Azza vijftien jaar cel en een verbeurdverklaring van 33 miljoen euro gevorderd. De rechtbank komt tot dezelfde celstraf en een verbeurdverklaring van 31 miljoen euro.



Zijn medeverdachten kregen straffen van dertig maanden tot zes jaar.

Internationaal gesignaleerd

De voortvluchtige Ben Azza staat internationaal gesignaleerd en België heeft aan de Verenigde Arabische Emiraten om zijn uitlevering gevraagd. De Amerikaanse overheid heeft Ben Azza ook op een internationale sanctielijst geplaatst. De voortvluchtige drugsbaron zou officieel nog in Dubai verblijven, maar volgens bronnen van de Gazet zou hij inmiddels in Marokko wonen. Dat land levert immers geen onderdanen uit.



In een tweede strafzaak, met Othman El B., vorderde het parket in oktober nog twaalf jaar cel tegen Ben Azza. Daarin volgt de uitspraak op 13 december.