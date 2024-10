12 oktober 2024

15-jarige opgepakt na explosie in Rotterdam

In de Rijnmond zijn in de afgelopen zaterdagnacht twee explosies gemeld: in Rotterdam-Zuid en in Spijkenisse. Er is in Rotterdam een 15-jarige verdachte gearresteerd. Ook in Rijnsaterwoude was er een explosie. Volgens de politie staat die mogelijk in verband met de beschieting van een woning in Alphen aan den Rijn, afgelopen donderdag.