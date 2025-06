Verborgen ruimtes

Op 20 mei 2024 ontving de 66-jarige Peter Lamb uit Mayfair Gardens Gateshead een vrachtwagenlading van kunstgas, waarin speciaal geconstrueerde schuilplekken waren gebouwd waarvan Lamb wist dat er cocaïne in verborgen zat. De levering was er een van een aantal dat hij gedurende een periode van elf maanden had ontvangen, maar zonder dat Lamb het wist, was deze keer de cocaïne eerder door Nederlandse douanebeambten gevonden en verwijderd uit het kunstgras.