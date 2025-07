29 juli 2025

17 mensen doodgeschoten tijdens feest in Ecuador (VIDEO)

Tijdens een lokaal feest in een bar in de Ecuadoraanse kuststreek, in de provincie Guayas, zijn zondagavond zeker zeventien mensen doodgeschoten, en elf gewonden gevallen. Onder de dodelijke slachtoffers bevindt zich ook een 12-jarige jongen. Waarschijnlijk was het een actie van een criminele organisatie.