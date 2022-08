Plofkrakers uit Utrecht na achtervolging opgepakt in Duitsland

Connect on Linked in

De Duitse en de Nederlandse politie hebben dinsdagavond vier Nederlandse verdachten opgepakt na een plofkraakpoging bij een bank in Königswinter, in Noordrijn-Westfalen. De kraak mislukte omdat in het Sparkasse-filiaal voor de ontploffing een rookmachine werd geactiveerd. De daders vluchtten toen met hoge snelheid weg in een rode Audi, zo meldt de Duitse politie.

Er liep al een gezamenlijk Nederlands-Duits onderzoek onder leiding van de politie in Düsseldorf. Daarbij waren ook de verdachten en (mogelijk) hun auto in beeld gekomen. Volgens de Duitse politie was het daardoor mogelijk hen direct achtervolgen en in beeld te krijgen.

De arrestatie werd uitgevoerd door een arrestatieteam. Verschillende voertuigen van de hulpdiensten en de Audi raakten beschadigd. In de auto vonden agenten spullen die worden gebruikt bij plofkraken. Er zaten drie verdachten in de Audi. Een vierde verdachte werd later in de omgeving van Kerkrade opgepakt. Hij zou logistieke steun hebben verleend aan de uitvoerders.

De Duitse politie spreekt van ‘drie Nederlands-Marokkaanse verdachten uit Utrecht. Ze worden donderdag voorgeleid aan een onderzoeksrechter in Duitsland.