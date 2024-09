24 september 2024

18-jarige ‘uithaler’ opgepakt op Vlissings haventerrein

Op een haventerrein is in de nacht van zondag op maandag een Belgische jongen door de politie opgepakt. De politie denkt dat hij van plan was cocaïne uit een container te halen. Een medewerker van een Douane kreeg de jongen in de gaten.