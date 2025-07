180.000 euro en crypto aangetroffen bij onderzoek naar juwelier in Utrecht

Opkopersregister niet op orde In 2024 kwam de politie informatie op het spoor dat bij het betreffende juwelier in Utrecht anoniem crypto zou worden verkocht. Bij controles georganiseerd door de gemeente, de politie en het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) bleek ook dat het digitaal opkopersregister van de ondernemer niet op orde was. Goudhandelaren zijn in verband met het voorkomen van heling en witwaspraktijken verplicht elke aankoop hierin te registreren. Daarnaast werden bij de juwelier diverse andere wetsovertredingen geconstateerd en kreeg hij twee waarschuwingsbrieven voor het opkopersregister.

Begin onderzoek

Eind vorig jaar werd een persoon aangehouden die bij de juwelier crypto had ingewisseld voor een grote som contant geld. Dit was voor de Utrechtse recherche aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te starten. De desbetreffende juwelier werd verdacht van het schuldig maken aan witwassen door crypto om te zetten naar cash en vice versa.

Voldoende bewijs

Na uitgebreid onderzoek door de opsporingsdienst is voldoende bewijslast verzameld om tot actie en arrestatie over te gaan. De politie viel de juwelierszaak deze week onverwacht binnen en doorzocht een woning in Abcoude waarbij de eigenaar van de winkel werd aangehouden. Bij deze acties werd een grote hoeveelheid aan vermogen waaronder ruim 180.000 euro contant geld en crypto aangetroffen.

Bestuurlijke maatregelen

Burgemeester Sharon Dijksma beraadt zich op bestuurlijke maatregelen om de juwelierszaak te sluiten. ‘Deze juwelier trok mensen aan die de regels en veiligheid in onze stad ondermijnen. De aanwezigheid van grote bedragen cash geld maken het pand bovendien een aantrekkelijk doel voor een overval. Dit is een serieus risico dat we willen voorkomen.’

Goudsector kwetsbaar

Uit onderzoek en politie-informatie blijkt dat de goudsector kwetsbaar is voor criminele inmenging. In de goudhandel ziet de recherche naast bonafide ook onbetrouwbare partijen. ‘Criminelen maken misbruik van juweliers en goudopkopers om hun grote hoeveelheden geld wit te wassen. Bovendien is goud aantrekkelijk om crimineel geld mee te verplaatsen, onder meer door de kleine omvang, de wereldwijde universele waarde en de mogelijkheden om goud om te smelten.’