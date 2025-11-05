19-jarige krijgt 34 maanden cel voor gewelddadige ontvoering in Amsterdam (UPDATE)

Wat er is gebeurd Op de avond van 1 oktober 2024 werd het slachtoffer bij thuiskomst door drie mannen met fors geweld in een witte Volkswagen Transporter geduwd. In de bus werd hij geboeid, met een doorgeladen wapen bedreigd en werden onder meer zijn telefoons en sleutels afgenomen.

Daarna is hij naar een woning gebracht, uitgekleed, langdurig vastgehouden en herhaaldelijk mishandeld en bedreigd, onder meer met een zwaard en een aanvalsgeweer. Er werd geld geëist: eerst 50.000 euro, een week later 250.000 euro. In de nacht daarop werd hij weer vrijgelaten; agenten troffen hem rond 02.00 gewond en mank lopend in de buurt van zijn zijn woning.

Dna, ANPR en Snapchat

Het onderzoek koppelde één specifieke witte Volkswagen Transporter via ANPR-hits (camera’s langs snelwegen) en camerabeelden aan de ontvoering. In die bus werd op de binnenste deurgreep aan de bijrijderskant dna van de 19-jarige verdachte aangetroffen. Zijn telefoon straalde op relevante tijden masten aan in de directe omgeving.

In zijn Snapchats doken kort voor en na de ontvoering berichten op met het adres van het slachtoffer en beelden waarop met stapels biljetten van 500 euro wordt gepronkt. De verdachten zwegen bij politie en op zitting. Wie de opdracht gaf is niet duidelijk geworden.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank achtte het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving en diefstal met geweld bewezen, evenals het voorhanden hebben van een revolver, die op 3 februari 2025 in de berging bij zijn woning werd gevonden. De ontvoering kwalificeerde de rechtbank als extreem intimiderend en vernederend, met zwaar psychische gevolgen voor het slachtoffer en gevoelens van onveiligheid in de buurt.

De 21-jarige mededader is ook nog veroordeeld voor een woninginbraak waar een klein geld bedrag werd gestolen en voor het bezxit van een hagelgeweer met munitie.

Geen jeugdstrafrecht

Omdat de 19-jarige verdachte tijdens de feiten 18+, maar jonger dan 23 was, bekeek de rechtbank of het adolescentenstrafrecht moest gelden. Op advies van de Reclassering paste de rechtbank het volwassenenstrafrecht toe: pedagogische beïnvloeding werd weinig kansrijk meer geacht.

Bij de straftoemeting woog de rechtbank mee dat in vergelijkbare ontvoeringszaken met fors geweld langdurige gevangenisstraffen worden gegeven. Voor de ontvoering legde de rechtbank 30 maanden op en voor het wapenbezit 4 maanden, samen 34 maanden onvoorwaardelijk. Er is geen voorwaardelijk deel en geen toezicht opgelegd; eventuele voorwaarden kunnen later via de regeling voorwaardelijke invrijheidstelling worden opgelegd.

Het slachtoffer krijgt 5.000 euro smartengeld.