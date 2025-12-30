 Meteen naar de content
30 december 2025

2025: weer een jaar met minder dodelijk geweld

In 2025 zijn tot dusver 98 mensen om het leven gekomen door geweld (moord of doodslag), verspreid over 94 afzonderlijke zaken. Daarmee is het aantal voor het eerst in jaren onder de honderd gezakt, aanzienlijk lager dan in 2024 (133 slachtoffers) en 2023 (128 slachtoffers). Dat blijkt uit voorlopige tellingen in verschillende media.

35 vrouwen

Van de 98 slachtoffers waren 63 mannen en 35 vrouwen. In veel gevallen is het geweld gepleegd door bekende personen uit de directe omgeving.

In Amsterdam werden tot nu toe 10 slachtoffers geregistreerd, het hoogste aantal van de grote steden. In Rotterdam vielen volgens EW dit jaar acht dodelijke slachtoffers door geweld en in Den Haag vijf. In de provincie Utrecht zijn tien doden geteld.

Tussen 100 en 130

Het aantal slachtoffers van dodelijk geweld in Nederland ligt al jaren tussen ongeveer 100 en 130 per jaar. De daling in 2025 lijkt daarmee de dalende trend te bevestigen.

In 2024 vielen er in Rotterdam 11 doden en in Amsterdam 18.

