2025: weer een jaar met minder dodelijk geweld

35 vrouwen Van de 98 slachtoffers waren 63 mannen en 35 vrouwen. In veel gevallen is het geweld gepleegd door bekende personen uit de directe omgeving.

In Amsterdam werden tot nu toe 10 slachtoffers geregistreerd, het hoogste aantal van de grote steden. In Rotterdam vielen volgens EW dit jaar acht dodelijke slachtoffers door geweld en in Den Haag vijf. In de provincie Utrecht zijn tien doden geteld.

Tussen 100 en 130

Het aantal slachtoffers van dodelijk geweld in Nederland ligt al jaren tussen ongeveer 100 en 130 per jaar. De daling in 2025 lijkt daarmee de dalende trend te bevestigen.

In 2024 vielen er in Rotterdam 11 doden en in Amsterdam 18.