Eis: tot 40 maanden cel voor zware mishandeling drugscriminelen

Op de knieën In een appartement van de Borgerhoutse drugscrimineel Mohamed E. in de Bleekhofstraat werden de mannen met messen en vuistslagen toegetakeld, hetgeen op uitgelekte beelden te zien was. Een van de slachtoffers werd met de kolf van een vuurwapen op het hoofd wordt geslagen. Een van de slachtoffers zit geheel bedekt met bloed op zijn knieën in een badkamer.

De slachtoffers stonden bij de politie bekend als betrokken bij de internationale smokkel van cocaïne. Wie het derde slachtoffer was is nooit met zekerheid vastgesteld. Een van de mishandelde mannen heeft woensdag voor de rechtbank zijn verhaal gedaan.

‘Ik begrijp tot op de dag van vandaag nog altijd niet waarom ik die dag zo hard ben aangepakt door deze mannen’, zo vertelde “Choco” K. aan de rechtbank. ‘Ik kende deze mannen niet, ik had niks te maken met het conflict dat blijkbaar gaande was.’

Hij was die dag bij een vriend die hem vroeg om bij iemand langs te gaan. Hij zei niet te hebben geweten in wat voor situatie hij terecht zou komen.

Geen dna-spoor

Een aantal verdachten op de beelden werd geïdentificeerd nadat de politie foto’s voorlegde aan een van de slachtoffers. Zo kwamen de broers Mohamed en Abdelhouheb E., en de broers Mustapha B. en Said B. in het vizier van de recherche. Ze werden in november 2021 opgepakt.

De openbare aanklager eist de zwaarste straf tegen Mustapha B.: 40 maanden en een boete van 200 euro. Zijn advocaat wees erop dat er geen enkel dna-spoor van hem is aangetroffen.

Slachtoffers Dieder K. zei voor de rechtbank dat een aantal mannen die nooit geïdentificeerd zijn de ergste mishandelingen uitvoerden. Mogelijk waren er ook Nederlanders bij betrokken.

Een van de verdachten heeft K. uiteindelijk naar een ziekenhuis gereden.

De uitspraak is op 4 december.