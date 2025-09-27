 Meteen naar de content
27 september 2025

221 dagen cel en voorwaardelijke jeugd-tbs voor opdracht geven explosie

Een minderjarige jongen met een aantal geestelijke stoornissen is vrijdag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot voorwaardelijke jeugd-tbs voor het opdracht geven voor twee explosies bij een flatgebouw in Winschoten. Hij is vrijgesproken van onder meer een gewelddadige beroving. De jongen kreeg ook 221 dagen celstraf, dat is gelijk aan het aantal dagen dat hij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Winschoten

Bij de explosies van zwaar vuurwerk op 1 oktober 2024 bij wooncomplex in de Azaleastraat in Winschoten raakte niemand gewond. In het portiek raakten meerdere ruiten en deuren zwaar beschadigd.

