10 december 2024

221 kilo cocaïne op weg naar Rotterdam gepakt

Afgelopen vrijdag is in de haven van de Braziliaanse stad Santos 221 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde toen de Douane met speurhonden een container onderzocht waarin 10 ton bevroren gember was geladen. Volgens de Braziliaanse autoriteiten was het een routinecontrole.