2 mei 2025

Geliquideerde man Rijswijk was ‘witwasser gokimperium’

De man die donderdagavond in Rijswijk is doodgeschoten is de 41-jarige Turkse financieel fraudeur en witwasser Cemil Önal, zo melden verschillende bronnen aan Crimesite en Turkse media. Önal was financieel directeur van de in 2022 vermoorde gokbaas Halil Falyalı uit Noord-Cyprus. In Turkije verdenkt men Önal ervan het brein te zijn geweest achter de moord op Falyalı.