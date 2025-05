Halve ton cocaïne gepakt in Marokkaanse haven

Steenkool De drugs waren verborgen in een van de drie containers, in lading steenkool, die was aangevoerd in de haven van Tanger Med.

De containers werden onderzocht nadat er bij de douane informatie uit het buitenland was binnengekomen.

Stijgende trend

De laatste grote vangst van cocaïne in Tanger vond plaats in december 2023, toen de Marokkaanse politie in de haven van Tanger Med 215 kilo cocaïne onderschepte. De drugs zaten op een vrachtschip uit Brazilië dat onderweg was naar Rotterdam.

In Marokko is er de laatste jaren flink meer cocaïne in beslag genomen, de trend lijkt stijgende te zijn. In 2023 werd in totaal ongeveer 1.775 kilo cocaïne in beslag genomen. In de eerste negen maanden van 2024 was dit al gestegen naar ongeveer 2.189 kilo cocaïne.

In februari 2025 werd er bij de grens met Mauretanië, bij El Guerguerat, 183 kilo cocaïne gepakt.