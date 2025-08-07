Drugslabs aangetroffen in Lienden en Rotterdam | Vijf verdachten aangehouden

Beeld: politie voert zaken af uit het drugslab in Rotterdam, met een gepantserde vrachtwagen (foto JBMedia)

Drugslab

Op 5 juni werden twee mannen van 44 en 45 jaar uit Colombia en Venezuela gearresteerd in een werkend drugslab in het Gelderse Lienden. Diezelfde dag werd een derde verdachte gevolgd terwijl hij met een bestelbus uit België kwam. Hij reed een loods aan de Laagjesweg in Rotterdam binnen.

Agenten betraden kort daarna het pand en troffen daar een onbemand drugslab aan. De bestuurder was verdwenen, maar in zijn bus lagen verdovende middelen.

Achtervolging

Later die avond werd een 40-jarige man uit Ridderkerk staande gehouden door een arrestatieteam. De man ging er vandoor met zijn auto, crashte, en probeerde te voet te vluchten. De politie loste eerst een waarschuwingsschot en schakelde hem uiteindelijk uit met een beanbag-wapen.

Bij doorzoeking van zijn woning en een bedrijfspand in Ridderkerk werd onder meer een kilo drugs in beslag genomen.

Doorbraak

Op 23 juni volgden nog twee aanhoudingen: een man (42) en een vrouw (38) uit Ingen. Vier van de vijf verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Afgelopen dinsdagavond viel de politie opnieuw binnen bij de loods aan de Laagjesweg. Zwaarbewapende eenheden sloten de straat af. Er werd een busje met Belgisch kenteken in beslag genomen, van een doe-het-zelf-winkel uit België. Een gepantserde vrachtwagen voerde een grote hoeveelheid drugs af.

De aangetroffen spullen in een van de drugslabs (foto politie Rotterdam)

Vangst



Aanvankelijk werd gedacht aan cocaïne, maar volgens bronnen ging het om xtc. De politie bevestigde dat er verdovende middelen zijn gevonden, maar heeft nog geen details bekendgemaakt.



Het onderzoek naar het netwerk achter de drugsproductie loopt nog. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.