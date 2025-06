245 kilo coke gevonden in bedrijfspand Papendrecht na inbraakmelding

(Beeld ter illustratie)

Dinsdag rond 07.30 kwamen agenten af op een inbraakmelding aan de Matena in Papendrecht. Er bleek ingebroken te zijn in twee bedrijfspanden. In één van de panden bleken blokken cocaïne te liggen. In totaal gaat het om 245 kilo cocaïne.

Alle drugs zijn in beslag genomen door de politie en worden vernietigd. De politie doet nader onderzoek en de gemeente Papendrecht zal bestuurlijke maatregelen nemen.