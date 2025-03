25 jaar cel voor liquidatie 18-jarige Jamairo Schipper

(Beeld MizzleMedia)

Op het nippertje

K. was met Jamario Schipper en de 17-jarige jongen naar een verlaten plek gereden. Hij droeg hen op uit te stappen en liquideerde daarna Jamairo Schipper met een machinepistool, terwijl die smeekte om zijn leven te sparen. Hij beschoot vervolgens de andere jongen. Die overleefde op het nippertje nadat K. was weggereden en wist nog 112 te bellen.

Roda ’23

De auto waarin hij was weggereden is later gevonden bij de Amstelveense voetbalclub Roda ’23, waar de talentvolle Andrew K. vroeger voetbalde.

De rechtbank vindt het bewezen dat K. een moord pleegde op Schipper maar niet dat hij ook tevoren het plan had om de 17-jarige jongen te vermoorden.

Motief

Andrew K. is ook veroordeeld voor het voorbereiden van een moordaanslag op een Amsterdamse crimineel. Hierin ziet de rechtbank ook het motief.

K. heeft de opdracht aangenomen om de crimineel te vermoorden en schakelde hierbij de twee jongens in, die hij later heeft beschoten. Een van de twee zou voor de aanslag verkenningen hebben uitgevoerd.

Buurman

De aanslag werd nooit uitgevoerd omdat het doelwit op de hoogte werd gebracht door de recherche en uitweek naar het buitenland.

K. zou erover zijn geinformeerd dat Schipper in het doelwit zijn vroegere buurman zou hebben herkend en naar de politie zou zijn gestapt. Dat was voor K. voldoende om de jongens te liquideren.

Lagere straf

De rechtbank legt een lagere straf op dan de dertig jaar die was geëist omdat de rechtbank er rekening mee houdt dat K. psychische stoornissen heeft en in zijn kindertijd, voor zijn adoptie in Nederland, in Brazilië op jonge leeftijd is getraumatiseerd.

De rechtbank verbindt aan de lagere straf wel de voorwaarde dat K. zich zal laten behandelen.

Eerder zag het Openbaar Ministerie onder meer vanwege de jonge leeftijd en de bijzondere achtergrond van K. af van een eis van levenslang.