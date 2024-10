2,5 jaar cel voor wietsmokkel van Nederland naar Noord-Ierland

Een Ierse vrachtwagenchauffeur die voor 620.000 pond (ruim 744.000 euro) aan wiet van Nederland naar Noord-Ierland probeerde te smokkelen, is na een onderzoek van de National Crime Agency (NCA) veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf.



De 42-jarige Sergei Nicola Bacajanov, uit het Ierse Blanchardstown, reisde op 4 mei 2023 met de veerboot van Nederland naar de haven van Killingholme in Lincolnshire, met een lading verse kip in zijn aanhangwagen. Namens de NCA hielden Border Force-agenten de vrachtwagenchauffeur aan in de haven. Bij een doorzoeking van zijn aanhanger werd nieuw las- en lakwerk aangetroffen, waaruit bleek dat er pogingen waren gedaan om twee compartimenten onder de vloer te verbergen.

Dna-bewijs

Elk compartiment bevatte drie verschuifbare lades, elk met vijf metalen bakjes gevuld met 31 kilo cannabis met een straatwaarde van 620.000 pond (ruim 744.000 euro). Bacaianov ontkende dat hij iets af wist van de lading cannabis toen hij werd ondervraagd door NCA-officieren en zei dat hij legitieme ladingen ophaalde en afleverde. Onderzoekers vonden echter dna-bewijs waaruit bleek dat hij op de hoogte was van de drugs en dat hij had geholpen bij het verladen ervan.

Bekentenis

Bacaianov bekende schuldig te zijn aan de invoer van drugs tijdens de rechtszaak in Grimsby Crown Court op 25 september, en vertelde de rechtbank dat hij enige kennis had van de drugs, maar niet van de omvang van de operatie. Hij werd woensdag door dezelfde rechtbank veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf en zal aan het einde van zijn straf worden uitgezet.