25 kilo grondstof voor productie fentanyl aangetroffen

(Beeld uit archief)



De FIOD meldt dat de partij N-boc-4-piperidone werd aangetroffen nadat het een signaal ontving via het Centraal Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Het is onduidelijk waar de grondstof voor was bestemd, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze bestemd was voor de farmaceutische industrie. De herkomst en beoogde bestemming van de chemicaliën worden verder onderzocht.

Waar de grondstof is aangetroffen, is niet bekendgemaakt. Wel dat er donderdag een telefoon en computer in een bedrijfspand in Amsterdam in beslag zijn genomen.

15 miljoen doses

Volgens de FIOD kan er met 25 kilo N-Boc-4-piperidone ruim 15 miljoen gebruikershoeveelheden van 2 milligram fentanyl geproduceerd worden. Fentanyl wordt in de medische wereld gebruikt op recept als verdovingsmiddel en pijnstiller. Het is een zeer verslavende drug met een werking vergelijkbaar aan morfine, maar vele malen sterker. Uit huidige statistieken blijkt dat fentanyl in Noord-Amerika verantwoordelijk is voor meer dan 100.000 doden per jaar.