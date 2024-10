250.000 Colombiaanse ketaminepillen onderschept op luchthaven Madrid (VIDEO)

De pillen kwamen op de luchthaven in Madrid aan via commerciële vluchten tussen de Colombiaanse hoofdstad Bogotá en Madrid door het gebruik van “opgevouwen” koffers (koffers met een nagemaakt inchecklabel) waarin de pillen verstopt werden. Ze waren bestemd voor de Spaanse markt.

Sporttassen

Op de luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas werden twee sporttassen met 59 plastic zakken met 120.000 blauwe pillen met een gewicht van ruim 34 kilo in beslag genomen. Op een andere vlucht, op dezelfde luchthaven, werden twee sporttassen met 62 plastic zakken in beslag genomen waarin 130.000 pillen met een gewicht van ruim 35 kilo werden aangetroffen.

Fentanyl

Uit onderzoek blijkt dat het gaat om ketaminepillen. In de tweede zending werden naast ketamine ook sporen van fentanyl aangetroffen. Het onderzoek naar de drugstransporten vindt plaats door de Spaanse Nationale Politie in samenwerking met Europol, de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) en de Colombiaanse Nationale Politie.

Het komt niet vaak voor dat pillen met daarin ketamine verwerkt in beslag worden genomen. Ketamine is meestal verkrijgbaar in poedervorm en in vloeibare vorm.