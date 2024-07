28 jaar cel in hoger beroep voor moord op Ayla Mintjes

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep 28 jaar gevangenisstraf voor de 25-jarige man die wordt verdacht van het medeplegen van de moord op Ayla Mintjes en de poging tot moord op haar vriend Anis B. in Amsterdam, in mei 2021. De Amsterdammer zou een van de schutters zijn geweest.

Beeld: Ayla Mintjes, in 2021 gedood door kogels die voor haar vriend waren bestemd.

Opgewacht

Ayla Mintjes rijdt met haar 26-jarige vriend op zondagavond 16 mei 2021 in haar auto uit een parkeergarage aan de Maassluisstraat in Amsterdam-West. Daar worden ze opgewacht door drie mannen. Twee schutters nemen met automatische wapens de Mercedes onder vuur. Daarna vluchten ze in een auto die door de derde verdachte wordt bestuurd.

Doelwit

Mintjes wordt geraakt in haar rug en overlijdt enige uren later in het ziekenhuis. Haar vriend blijft ongedeerd. Er worden 36 kogelhulzen gevonden in de straat, niet alleen de auto van de slachtoffers, maar ook omliggende woningen en auto’s zijn geraakt. Uit onderzoek blijkt dat de vriend van Ayla Mintjes, Anis B., die samen met haar in de auto zat, het doelwit was van de liquidatie.

De man die nu in hoger beroep terecht staat wordt ervan verdacht één van de schutters te zijn die met een automatisch wapen op de auto heeft geschoten.

In september 2023 zijn de twee medeverdachten van de moord, een schutter en de bestuurder van de vluchtauto, veroordeeld. Het hof in Amsterdam legde ze een gevangenisstraf van 30 jaar op. Dat was ook de straf die was geëist door het OM in hoger beroep. De zaak van deze derde verdachte werd uitgesteld omdat hij vlak voor de behandeling van de zaak afgelopen herfst van advocaat wisselde.

Geen spijt

De verdachte heeft in hoger beroep verteld over wat er volgens hem gebeurd is. Het OM stelt dat die verklaringen enkel uit strategisch oogpunt zijn afgelegd, niet omdat er sprake is van spijt. ‘Er blijven volgens de advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep) nog veel vragen onbeantwoord en onderdelen van zijn verhaal kloppen aantoonbaar niet. Zo zegt de verdachte dat hij de twee mededaders niet kent. Daar gaat het OM niet in mee. Uit onderzoek naar de gebruikte telefoons blijkt dat deze verdachte juist de link is tussen de eerder veroordeelde andere schutter en bestuurder van de vluchtauto. De verdachte had als enige contact met hen allebei.’

Criminele wereld

De advocaat-generaal stond tijdens de zitting stil bij de impact die de zaak heeft: ‘Dit is waar de criminele wereld zich opdringt aan de niet criminele wereld. Op een mooie zondag waar veel mensen vrij en buiten zijn, worden totaal onschuldige mensen geconfronteerd met verdachten die maar één doel hebben en voor welk doel alle menselijkheid en alle redelijkheid moet wijken. Verdachte heeft hiermee een meedogenloosheid en gewetenloosheid getoond en laten zien niets te geven om een mensenleven. Een mensenleven van een jonge vrouw, welk verlies een groot leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.’

Passend

De eis van 28 jaar gevangenisstraf en een GVM-maatregel (er is ook een gedrag beïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel gevraagd) is volgens het OM passend voor medeplegen van moord, poging moord en voor brandstichting, voor medeplegen voorhanden hebben van twee automatisch vuurwapen en een pistool en voor de vernielingen aan de gebouwen in de straat.

Bij de eis is rekening gehouden dat de verdachte enigszins verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar ook is zijn berekenende proceshouding meegenomen.