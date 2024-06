3.000 kilo cocaïne aangetroffen in telescoopkraan haven Moerdijk

Connect on Linked in

De Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant heeft vrijdag in een bedrijfsgebouw in het havengebied van Moerdijk ongeveer 3.000 kilo cocaïne aangetroffen. Drie verdachten zijn aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie zaterdagochtend.

Grote telescoopkraan

De Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant startte een onderzoek nadat er verschillende verdachte situaties bij het bedrijf werden waargenomen. Het opsporingsteam stelde vast dat het bedrijf zwaar materieel vanuit Zuid-Amerika naar Nederland importeerde. Afgelopen week werd via de haven in Antwerpen een grote telescoopkraan ingevoerd. Deze arriveerde vrijdag bij het bedrijf in Moerdijk waar de politie binnenviel.

220 miljoen euro

In de kraan troffen de Zeehavenpolitie en de Douane circa 3.000 kilo cocaïne aan. Het voertuig is in beslag genomen en van de locatie weggevoerd. Naar de kraan zal nog verder onderzoek worden verricht. De cocaïne, met een straatwaarde van zo’n 220 miljoen euro, is vernietigd door het Team Bijzonder Bijstand van de Douane.

Verdachten

In het pand hield de politie een 64-jarige man uit Oosterhout, een 43-jarige man uit Westmaas en een 32-jarige man uit Cambodja aan. Onder de aangehouden verdachten bevindt zich de eigenaar van het bedrijf. De verdachten zitten vast en zullen worden gehoord en voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Doorzoekingen

Naast twee bedrijfspanden in het havengebied werden ook een woning in Oosterhout en een woning in Westmaas doorzocht. In beide huizen zijn verschillende goederen aangetroffen, waaronder een vuurwapen en munitie. Daarnaast werd bij een van de verdachten ruim 20.000 euro aan contant geld aangetroffen. Al deze spullen zijn in beslag genomen.