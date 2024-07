30 kilo coke in lege container in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De douane heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 30 kilo cocaïne aangetroffen in een container die afkomstig was uit de Dominicaanse Republiek.

Beeld: de drugs uit de lege container uit de Dominicaanse Republiek (foto: OM)

Lege container

De douane vond de drugs tijdens een controle in de haven van Rotterdam. Deze werd aangetroffen in een constructie van een lege container. De cocaïne was verpakt in 30 pakketten van 1 kilo. De straatwaarde van de coke ligt rond de 2,2 miljoen euro, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Bananen

De container was eerder geladen met bananen en kwam vanuit de Dominicaanse Republiek. De eindbestemming was een bedrijf in Rotterdam. Volgens het OM heeft dit bedrijf niks met de cocaïne te maken. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.