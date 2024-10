300 kilo cocaïne gepakt op Nederlandse terminal Costa Rica

Hondeneenheid Deze week is op de terminal 300 kilo cocaïne in beslag genomen in container die naar Frankrijk op weg zou gaan. De drugszending was verborgen in een lading fruit en werd ontdekt met behulp van de hondeneenheid. Als er op een scan in een container een onregelmatigheid wordt gezien dan is de kans groot dat die een fysieke controle krijgt.

Er zijn geen arrestaties verricht in verband met deze zending, er is een onderzoek gestart.

Grootste containerhaven

Moín is de grootste en meest geavanceerde containerhavens aan de oostkust van Midden-Amerika. Het is ook een van de belangrijkste toegangspunten voor de handel in de regio. Moín heeft een strategische ligging voor de import en export van goederen, vooral naar Noord- en Zuid-Amerika, Europa, en andere markten via het Panamakanaal.

In 2019 werd de capaciteit door APM Terminals aanzienlijk vergroot. De containerhaven van Manzanillo in Panama is minder groot en modern, maar ook een belangrijk knooppunt.

Door hun omvang zijn beide havens ook belangrijk voor de internationale cocaïnehandel.

2023

Vrijdag meldde de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën over de vondst van 64 kilo cocaïne uit Moín, ontdekt op 20 september, verborgen tussen een lading bananen in een dok in de haven van Antwerpen. Drie dagen eerder werd in Costa Rica ook een lading drugs in beslag genomen die naar Antwerpen zou gaan: ruim een ton cocaïne, verstopt in een container met cassavemeel.

Sinds 13 juli vorig jaar, toen De nieuwe scanners in Moín zijn op 13 juli 2023 geïnstalleerd. Sindsdien is op de terminal 7.803 kilo cocaïne in beslag genomen. Er waren aanvankelijk aanwijzingen dat het nieuwe systeem niet goed functioneerde.

