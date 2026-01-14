319 kilo cocaïne aangetroffen tussen bevroren vis in Barneveld

De politie meldt dat maandag een tip binnenkwam dat er in de bevroren vissen vermoedelijk drugs verstopt zaten. Rechercheurs troffen de container aan bij een bedrijf in Barneveld.

Afwijkingen

De douane zag op een eerste scan van de lading vis aanvankelijk geen drugs. Voor de afwijkingen op de scan was echter geen logische verklaring, waarop de vissen handmatig stuk voor stuk gescand werden. Daaruit bleek dat bij een deel van de lading vissen een vreemde substantie te zien was. De bevroren vissen met dat afwijkende beeld werden vervolgens open gezaagd, waarna bleek dat er pakjes cocaïne in zaten verstopt. In totaal 319 kilo.

Het bedrijf uit Barneveld heeft volgens de politie voor zover bekend niets te maken met de drugs. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De partij cocaïne is door de douane in beslag genomen en vernietigd.