334 kilo cocaïne gepakt in Vlissingen | Twee arrestaties

Hendrik-Ido-Ambacht Het opsporingsteam Zeehavenpolitie van de Eenheid Zeeland West-Brabant doet nader onderzoek naar de zaak. Dat onderzoek leidde op vrijdag tot de aanhouding van een 55-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht. Zijn woning is onder leiding van een rechter-commissaris doorzocht. Hierbij zijn onder meer computers en telefoons, administratie, geld, horloges en twee auto’s in beslag genomen.

Ede

Later op vrijdagmiddag is op de snelweg in de omgeving van Ede nog een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

De verdachten zitten in volledige beperkingen opgesloten en mogen in belang van het onderzoek alleen contact hebben met hun advocaat.

De drugs zouden volgens justitie een straatwaarde van ruim 25 miljoen euro hebben. Straatwaarde is de opgetelde waarde als de drugs helemaal zijn versneden en uitgevent op straat. In de groothandel op straat zouden de drugs rond de 10 miljoen waard zijn geweest.

De zending is volgens justitie inmiddels afgevoerd en vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane.