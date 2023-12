3,4 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven

Connect on Linked in

De Belgische Douane heeft in de eindejaarsperiode twee grote partijen cocaïne in beslag genomen in de Waaslandhaven in Antwerpen. In totaal gaat het om 3,4 ton cocaïne, zo meldt het FOD Financiën vrijdag.

Ecuador

Op vrijdag 22 december ontdekte de Douane een eerste partij van 1,24 ton cocaïne in een container op een schip dat vanuit het Ecuadoraanse Guayaquil was aangekomen.

Uruguay

De tweede partij van 2,16 ton cocaïne werd donderdag aangetroffen in een container op een schip vanuit het Uruguayaanse Montevideo.

Beide partijen zijn in beslag genomen door de Douane. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen doet nader onderzoek naar de drugssmokkel.