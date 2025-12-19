4.600 liter chemicaliën, 10.000 stuks nepkleding en drugs gevonden in opslagboxen

De gemeente Rotterdam, politie en Douane controleerden gisteren in een onderzoek verschillende opslagboxen op het industrieterrein. In één van de boxen stonden 23 vaten met elk 200 liter chemicaliën. Hiervoor kwam de Forensische Opsporing naar het pand voor onderzoek. Het bleek te gaan om aceton, ammoniak en zoutzuur. Van deze stoffen is bekend dat zij worden gebruikt voor het bewerken van cocaïne.

Enorm gevaar

De gevaarsetting van de in totaal 4.600 liter aan chemicaliën was volgens de politie enorm. Bij brand had een ontploffing kunnen ontstaan van niet te voorziene omvang. De politie doet nader onderzoek naar betrokkenen.

Nepkleding en Cobra’s

In één van de andere boxen lagen naar schatting circa 10.000 namaak merkartikelen. De kleding is in beslag genomen. Ook hier doet de politie nader onderzoek. De controle in de bedrijfsunit waar de drugs zijn gevonden, leidde tot een vervolgonderzoek bij een woning in Barendrecht. In deze woning werden vijftien Cobra’s (zwaar illegaal vuurwerk) gevonden.



Het vuurwerk is door de TEV (het Team Explosieven Verkenners) beoordeeld en daarna veilig afgevoerd. Een 19-jarige man uit Barendrecht is aangehouden.