4 ton coke tussen Paraguayaanse rijst gepakt in haven Barcelona (VIDEO)

De Spaanse Guardia Civil heeft vorige week in de haven van Barcelona vier ton cocaïne in beslag genomen, verborgen in zakken rijst uit Paraguay. Volgens de Guardia Civil gaat het om de grootste drugsvangst in de haventerminal ooit. Tot nu toe zijn tien verdachten gearresteerd.

Containers

De operatie vond plaats na een onderzoek dat vorig jaar door een speciaal team van de Guardia Civil werd gestart naar een Spaans bedrijf dat containers rijst van Paraguay naar de haven in Barcelona en het Verenigd Koninkrijk vervoerde. Omdat het vermoeden bestond dat er drugs tussen de verzending van Paraguayaanse rijst zat, doorzochten agenten in de haven in Barcelona tien containers, waar ze in totaal 4.020 kilo cocaïne aantroffen.

De ontmantelde organisatie was actief in Spanje, Paraguay en het Verenigd Koninkrijk, landen waar volgens de Guardia Civil zendingen van meer dan 5 ton drugs in beslag werden genomen. Tien vermeende leden van de organisatie zijn gearresteerd.

Asunción

Het netwerk zou in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción over een infrastructuur beschikken om de drugs te verwerken in poedervorm, waarna deze in plastic zakken werd verpakt en in handmatig genaaide rijstzakken werden geplaatst, en deze vervolgens naar Europa werden gesmokkeld.