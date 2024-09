4,4 ton coke voor Europese markt onderschept in Guyana

Connect on Linked in

De autoriteiten in Guyana hebben zondag ongeveer 4400 kilo cocaïne in beslag genomen. De lading was begraven nabij een geheime landingsbaan bij de grens met Venezuela in het westen, en was bestemd voor verzending naar Europa. Dat schrijft Starnieuws.

(Beeld: CANU/GDF)

De partij cocaïne werd gevonden in vier met de hand gegraven kuilen van ongeveer 1,5 tot 2 meter diep. De ‘ondergrondse bunkers’ waren netjes gecamoufleerd met hout, zeildoek en struikgewas, aldus James Singh, het hoofd van de anti-narcotica-eenheid van de douane van Guyana.

Megavangst

Het gaat naar verluidt om de grootste partij cocaïne die in Guyana in jaren is onderschept. De partij zou volgens de autoriteiten een straatwaarde hebben van ongeveer 200 miljoen Amerikaanse dollar (ruim 180 miljoen euro).

Illegale landingsbaan

De vondst op een verlaten landingsbaan werd gedaan na een dagenlange zoektocht door agenten van Guyana Defence Force. De illegale landingsbaan zou zijn gebouwd om kleine vliegtuigen te huisvesten die meerdere kilo’s cocaïne van buiten Guyana vervoeren.

Er zou tot op heden één verdachte zijn aangehouden voor verhoor.

Verscherpt toezicht

De vondst zou het resultaat zijn van maandenlang intensief toezicht en inlichtingenvergaring om illegale landingsbanen in het land te identificeren en te monitoren.

In maart namen de autoriteiten in Guyana een halve ton cocaïne in beslag en arresteerden ze twee Venezolanen die de cocaïne in een speedboot over een rivier vervoerden.