450 kilo heroïne in lavendel spuitbussen onderschept

Tip Begin februari 2025 leidde een tip van de Nederlandse en Belgische autoriteiten de Duitse douane naar een partij lavendel luchtverfrissers die bestemd was voor een ontvanger in Nederland. Tijdens een röntgencontrole van de trailer werden onregelmatigheden geconstateerd, waarna uit een nadere controle van het douanerechercheteam en de hoofddouane van Kiel bleek dat er vacuümverpakte foliezakken heroïne verborgen zaten in de spuitbussen.



In de ongeveer 11.000 spuitbussen zat in totaal 450 kilo heroïne verstopt.

Brandweer

Doordat er bij het openen van de spuitbussen een risico bestond op ontploffingsgevaar kwam de brandweer van Kiel ter plaatse om de drugs veilig uit de luchtverfrissers te halen.

De heroïne is in beslag genomen. Het verdere onderzoek wordt uitgevoerd door het douanebureau van Hamburg in opdracht van het Openbaar Ministerie van Lübeck.



Er zijn voor zover bekend geen arrestaties verricht.