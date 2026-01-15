47 maanden cel voor invoer circa 3 ton cocaïne

Hypothecaire lening De rechtbank acht bewezen dat K. samen met anderen betrokken was bij de invoer van flinke partijen cocaïne in de periode augustus–oktober 2021, onder meer een zending van 1.031 kilo cocaïne. Daarnaast had hij in december 2021 ongeveer 16 kilo cocaïne in bezit en hield hij zich bezig met handel, vervoer en distributie van harddrugs. Lidmaatschap van een criminele organisatie was hem niet ten laste gelegd.

Ook is K. veroordeeld voor witwassen van ruim 116.000 euro en voor het gebruik van valse documenten, waaronder een arbeidsovereenkomst en werkgeversverklaring die werden ingezet voor het verkrijgen van een hypothecaire lening.

Geen ontnemingsvordering

K. deed afstand van het doen van verweren en indienen van onderzoekswensen, het OM zag af van een ontnemingsvordering en beide partijen spraken af geen hoger beroep in te stellen. De rechtbank vindt die afspraken toelaatbaar.

Volgens de rechtbank hebben de afspraken geleid tot een snellere en efficiëntere afdoening van de zaak en tot besparing van zittingscapaciteit.

Zonder deal?

De rechtbank is helder over de strafmaat zonder procesafspraken. In het vonnis staat dat een gevangenisstraf van 68 maanden, ruim vijf en een half jaar, in beginsel ‘passend en geboden’ zou zijn geweest.

De uiteindelijke straf van 47 maanden betekent een reductie van ongeveer een derde ten opzichte van de straf die zonder deal passend werd geacht. Die vermindering is door de rechtbank gerechtvaardigd met de procesafspraken en met compensatie voor overschrijding van de redelijke termijn. K. was eerder al veroordeeld voor Opiumwetdelicten, wat strafverzwarend heeft gewerkt.

In vergelijkbare cocaïnezaken, met invoer van honderden kilo’s tot meer dan duizend kilo cocaïne en zonder deal, lopen de straffen doorgaans op tot zes à acht jaar of zelfs twaalf jaar gevangenisstraf. Als er lidmaatschap van een criminele organisatie bewezen wordt, liggen de straffen hoger.

Twee medeverdachten van K. maakten ook procesafspraken. Een van hen kreeg 25 maanden cel, omdat aan hem geen invoer ten laste was gelegd. Een andere verdachte had een grotere rol en een langer strafblad: 72 maanden cel.