11 juli 2025

50 kilo coke voor Nederland tussen partij bloemen gepakt op Colombiaanse luchthaven

Op de Colombiaanse luchthaven El Dorado in Bogotá is 50 kilo cocaïne aangetroffen tussen een partij bloemen die bestemd waren voor Amsterdam. Dat schrijven Colombiaanse media. Er is voor zover bekend niemand aangehouden.