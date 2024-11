5500 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in Zuid-Hollandse loods

De politie zegt dat het onder meer gaat om vuurwerk uit de categorie F4, dat voor consumenten verboden is. Ook zijn grondstoffen gevonden waarmee buskruit gemaakt kan worden. Daarnaast is ook een aantal wietplanten aangetroffen. De drie aangehouden verdachten zijn mannen van 40, 57 en 60 jaar uit Krimpen aan den IJssel.

EOD

De brandweer is ter plaatse geweest om te controleren of bij het in beslag nemen van het materiaal veilig gewerkt kon worden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosieve materiaal afgevoerd.



Het vuurwerk is aangetroffen tijdens een integrale controle van onder meer de politie en de gemeente.