8 januari 2026

5,7 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven, grootste cokevangst van 2025

In het Antwerpse havengebied heeft de douane eind december 5,7 ton cocaïne onderschept, verstopt in een container uit Puerto Bolivar in Ecuador. De vangst werd gedaan in de nacht van 23 op 24 december, maar is nu pas bekendgemaakt. Het was volgens de Belgische douane direct de grootste drugsvangst in Antwerpen in heel 2025.

De partij cocaïne zat verstopt in een deklading van bananen. Wie voor de smokkel verantwoordelijk is, wordt onderzocht door de federale politie. De drugs zelf zijn intussen vernietigd.

