6 ton drugsprecursoren voor Nederland gepakt in Milaan

De Italiaanse douane heeft ruim 6 ton aan grondstoffen in beslag genomen die gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. De lading uit China – goed voor de productie van ruim 63 miljoen xtc-pillen – was bedoeld voor de Nederlandse markt. In Nederland zijn twee Chinezen gearresteerd.

Luchthaven Milaan

De drugsprecursoren werden aangetroffen tijdens een goedereninspectie op het vliegveld van Milaan. De in beslag genomen grondstoffen waren gelabeld als polyester poedercoating, maar uit onderzoek bleek dat het ging om 6.337 kilo aan precursoren, waaronder ruim 1.000 kilo PMK.

Uit de grondstoffen hadden volgens de autoriteiten meer dan 63 miljoen MDMA-pillen (de werkzame stof in xtc) kunnen worden geproduceerd. De xtc zou op de Europese markt 630 miljoen euro waard zijn geweest.

Nederland

Uit onderzoek van de Italiaanse politie bleek dat de grondstoffen bestemd waren voor een adres in Nederland. Nadat de Italiaanse autoriteiten contact opnamen met de Nederlandse politie werden in ons land twee Chinezen opgepakt. Bij hun arrestaties nam de politie 155 kilo PMK, 32 kilo ketamine, 40 kilo methylamine (gebruikt om MDMA te maken), 3 kilo MDMA-pillen en 40 kilo marihuana in beslag.

Het onderzoek richt zich ook op een ondernemer uit Milaan. De grondstoffen zou via een bedrijf in Milaan naar Nederland worden getransporteerd.