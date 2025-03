23 maart 2025

63 blokken coke gepakt in Anderlecht, drietal gearresteerd

In de wijk Aumale in Anderlecht heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Brussel donderdag 63 blokken cocaïne in beslag genomen met een geschatte waarde van 1.575.000 euro op de groothandelsmarkt. Bij de politieactie zijn drie verdachten opgepakt. Dat meldt het parket Brussel.